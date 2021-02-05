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05.02.2021 17:06
Рубрика: Происшествия

ВС Нидерландов провел очные слушания по жалобе экс-акционеров ЮКОСа

Текст: Владислав Куликов

В Министерстве юстиции России сообщили, что в Верховном суде Нидерландов прошли очные слушания по кассационной жалобе Российской Федерации по так называемому делу акционеров ЮКОСа.

В Минюсте назвали необоснованным решение ВС Нидерландов по делу ЮКОСа

Напомним, Россия обжалует постановление Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 г., оставившего в силе вынесенные в 2014 году арбитражные решения по делу ЮКОСа. Последние решили, что российское государство должно выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов рублей.

Надо подчеркнуть, что Постоянный арбитражный суд, вынесший резонансное решение, является межправительственной организацией и находится в Гааге. Де-юре он не является судом в привычном понимании: он проводит третейское разбирательство в некоторых международных спорах. Но для того, чтобы третейские судьи получили право рассмотреть спор, необходимо, чтобы обе стороны признали их полномочия. Если же кто-то откажется выполнять решение третейского суда, то решение должны подтвердить государственные суды. Таковы правила.

У российской стороны есть возражения по существу претензий истцов. Но кроме того есть два процедурных аргумента, каждый из которых, по большому счету, исключает рассмотрение дела в принципе. Первое: спор не является международным, по сути речь о внутреннем деле страны. Второе: Россия не признавала полномочий арбитража.

"Истцы цинично злоупотребляют правом на обращение в международный арбитраж и нидерландские суды, - сказал в своем выступлении Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин. - Они не являются настоящими иностранными инвесторами. Это внутрироссийский налоговый спор между российскими предпринимателями - действовавшими через оффшорные компании - и российскими налоговыми органами. Мировые СМИ называют это дело не иначе как дело российских олигархов Ходорковского, Невзлина и других против России. Никто не вспоминает названия компаний-истцов. При этом истцы молчат о том, что требования ЮКОСа много лет назад были отвергнуты компетентными российскими судами, в том числе Высшим Арбитражным Судом и Конституционном Судом России".

Минюст: Cпор по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд может занять много лет

По его словам, истцы все эти годы фальсифицировали доказательства и сознательно вводили арбитраж и нидерландских судей в заблуждение. "Эти факты по нашему заявлению изучаются нидерландской прокуратурой", подчеркнул Михаил Гальперин. Также он обратил внимание, что Россия как суверенное государство никогда не давала согласия на передачу этого спора в арбитраж.

"Требования истцов не просто незаконны, но и аморальны - заявил Михаил Гальперин. - Бенефициары истцов уже два раза недобросовестно обогатились за счет активов ЮКОСа: первый раз - когда с помощью взяток и мошенничества приобрели ее за бесценок в середине 1990-х, второй раз - когда вывели в начале 2000-х с помощью оффшорных схем, налоговых и корпоративных манипуляций из нее миллиарды долларов. Теперь они хотят сделать это в третий раз, требуя от вас подтвердить правомерность взыскания беспрецедентной суммы в 57 миллиардов долларов из российского бюджета, лишив государство необходимых средств на выплату социальных пособий, поддержку здравоохранения, защиту окружающей среды и на исполнение других публичных обязательств государства перед 140 миллионами граждан России".

Как сообщают в Минюсте, решение Верховного Суда Нидерландов по кассационной жалобе Российской Федерации может быть вынесено до конца 2021 года.

Происшествия Правосудие Суд В мире Европа Нидерланды Правительство Минюст Дело ЮКОСа

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