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05.02.2021 15:43
Рубрика: Спорт

Загитова упала во время показательного номера, Медведева откатала чисто

Текст: Анна Козина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступили с показательными номерами перед стартом Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга

Загитова, которая взяла паузу в карьере, поступила в вуз и попробовала себя в роли ведущей телешоу "Ледникового периода", предстала перед зрителями в уже знакомом образе Эсмеральды. Спортсменка исполнила тройной лутц, но упала с тройного флипа.

Медведева в этом сезоне также не выступала в официальных стартах из-за проблем со здоровьем. Ее беспокоила травма спины, а потом она переболела коронавирусом. Премьеру ее номера под песню Анны Герман "Мы эхо" можно было увидеть на показательных после декабрьского чемпионата России. Как и тогда, в Челябинске, в Москве Женя сделала только один прыжок - тройной сальхов.

Напомним, что Загитова и Медведева будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

- Первый раз в России проходит такой турнир. Думаю, всем будет очень интересно, - сказала накануне Загитова в эфире программы "Вечерний Ургант".

- Наша основная задача, как у лидеров команд, создать необычную атмосферу командного турнира, - добавила Женя. - Ведь мы выступаем поодиночке, для нас сложно представить, как быть в команде. Нас всю жизнь учат, что фигурное катание - это индивидуальный вид спорта и ни на кого равняться не надо.

Спорт Фигурное катание РГ-Видео

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