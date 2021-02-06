Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB". Соответствующая информация опубликована на официальном сайте агентства.

Рейтинг отражает реакцию России на экономические трудности, связанные с пандемией коронавируса, а также с изменениями цен на нефть. Эксперты агентства полагают, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная политика способствуют повышению устойчивости России к потрясениям, пишет РИА Новости. Согласно прогнозам, рост ВВП России в этому году составит три процента.

Решение Fitch прокомментировал министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что это второе с начала 2021 года подтверждение суверенного кредитного рейтинга России. В середине января международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" при этом был дан стабильный прогноз.

По словам главы Минфина, все это является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Высокая устойчивость России к внешним шокам была обеспечена взвешенной бюджетной политикой, инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса. Дальнейшее накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики могут привести к пересмотру агентством кредитного рейтинга России в сторону повышения, уверен Силуанов.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что сокращение темпов развития​ экономики в России в 2020 году оказалось меньше, чем сокращение других крупных экономик. Заокеанские эксперты основной причиной российского успеха назвали то, что правительство РФ не стало вводить повторно режим локдауна во второй половине года.