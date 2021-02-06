Когда масло в моторе автомобиля нужно менять чаще, чем рекомендовано

Как часто нужно менять моторной масло? Казалось бы, ответ лежит на поверхности - смотри в мануал и меняй согласно рекомендациям автопроизводителя. Однако существует ряд оговорок, требующих гораздо более частого обновления.

Режим такси

В среднем автопроизводители рекомендуют обновлять масло двигателя каждые 15 000 км или раз в год. Однако, как известно, сроки замены напрямую зависят от манеры и условий езды, равно как состояния автомобиля и даже типа используемого лубриканта. Например, не секрет, что стоит озаботиться более ранней заливкой, когда автомобиль эксплуатируется в интенсивном режиме.

Как правило, речь идет о работе в режиме такси или при каждодневной многочасовой езде в пробках.

Возьмем, к примеру, типичный алгоритм работы "таксомотора" - частые кратковременные поездки, пробки, работа на холостом ходу в ожидании клиентов. Плюс, если водитель молодой и горячий, добавляется еще и такой фактор, как езда в режиме разгон-торможение.

Нередки и такие ситуации, когда машины-профи трудятся по семь дней в неделю, а если работа идет посменно, то и круглосуточно.

При таком раскладе срок замены масла имеет смысл сократить как минимум на треть, а по возможности - вдвое. Если же такси или развозная машина и вовсе отдыхает пару часов в сутки, не будет лишним обновлять лубрикант втрое чаще регламента. То есть, если рекомендована замена на 15 000 км, меняем на 5 000 км.

Слишком холодно и горячо

Еще одна категория водителей, которым стоит задуматься о более частой смене моторного масла в их автомобилях, - те, кто ездит зимой в северных регионах, соответственно, регулярно сталкивается с "холодными пусками", когда двигатель ежедневно заводится при температурах -15 градусов и ниже, и на его трущиеся элементы идут повышенные нагрузки.

Считается, что каждый холодный пуск по величине износа мотора приравнивается к пробегу примерно 200 км. В то же время в группе риска находятся машины, которые активно эксплуатируются в сельских районах и в горной местности. В первом случае пыль просачивается внутрь двигателя и провоцирует ускоренную деградацию масла.

Во втором - мотор работает на горных подъемах на повышенных оборотах, в результате в двигателе активнее образуется нагар, происходит перерасход топлива и имеет место повышенный расход масла. Похожую ситуацию провоцируют водители-торопыги, подвергающие автомобиль высоким нагрузкам, первым срываясь со светофора и регулярно удерживая обороты в высокой зоне.

Иными словами, при езде под высокой нагрузкой, равно как при агрессивной езде, моторное масло гораздо быстрее теряет свои полезные свойства. Для справки: в автоспорте смазочные материалы в двигателях принято менять после каждой полноценной гонки.

Ездить как дедушка

Как это ни парадоксально, езда, которую нередко практикуют возрастные пенсионеры, то же не идет на пользу силовому агрегату и моторному маслу. Возьмем, к примеру, "подснежников", которые либо вообще не водят зимой, либо в лучшем случае раз в месяц прогревают мотор на парковке, а также круглый год перемещаются на короткие расстояния, не давая двигателю хотя бы изредка развивать высокие обороты.

Моторное масло может в результате не достигать оптимального температурного режима, из-за чего его свойства со временем обязательно ухудшатся. Еще одной проблемой, которую провоцируют люди, водящие машину в спокойной манере, является намеренное движение на стабильно низких оборотах. Как правило, с этой целью флегматики и "экономы" стремятся при первой возможности включить повышенную передачу, чтобы не перерасходовать топливо и, как они думают, увеличить ресурс двигателя. Фактически происходит все как раз наоборот.

Езда на экстремально низких оборотах означает повышенную нагрузку на мотор ввиду недостаточной смазки его трущихся элементов. Плюс к тому, двигателю банально не хватает тяги. Соответственно - возникает детонация воздушно-топливной смеси, идет преждевременный износ коленвала и поршневой группы, провоцируется повышенный расход топлива и, наконец, - быстрее деградирует лубрикант.

Подчеркнем, что речь идет не о поддержании 2000 об/мин на скоростной трассе, а привычке двигаться в городском трафике на четвертой, пятой и даже шестой передаче. Поэтому если вы по ряду причин вынуждены регулярно плестись в пробках, постарайтесь для компенсации выжечь затем нагар в камерах сгорания и катализаторе, кратковременно раскрутив двигатель до оборотов, превышающих средние. Попросту говоря, постояли в пробках - отожгите на шоссе! Это наилучшим образом скажется и на здоровье двигателя.

Не следить маслом

Не утруждать себя проверкой уровня масла - как известно, плохая практика. Если уровень находится на минимальной отметке или ниже минимума, силовой агрегат, во-первых, начинает страдать от масляного голодания, а, во-вторых, снижаются рабочие свойства лубриканта.

Оставшиеся "в меньшинстве" частицы масла начинают, условно говоря, "трудиться за двоих", в итоге масло значительно быстрее стареет и не обеспечивает должную защиту трущимся элементам особенно при активной езде.

В частности, при малом давлении масла происходит соприкосновение шейки коленвала и вкладыша, и температура их поверхностей резко возрастет. В результате могут повредиться распредвалы, кольца, поршни и даже коленвал. Наконец, эксплуатация старого, отработанного масла и вовсе недопустимая практика.

Если не менять смазку, скажем, 25 000 - 30 000 километров, она станет гуще, соответственно снизится ее текучесть, и она начнет забивать каналы двигателя. Детали не будут смазываться, перегреваться и выходить из строя вплоть до заклинивания мотора.