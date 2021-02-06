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06.02.2021 10:05
Рубрика: Общество

Минобрнауки запускает ​​​​флешмоб "Снова в науку"

Текст: Мария Агранович

8 февраля, в День российской науки, студенты и преподаватели возвращаются с "удаленки" в вузы и лаборатории. А Минобрнауки запускает всероссийский флэшмоб "Снова в науку", который объединит студентов и ученых по всей России.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Старт акции дадут министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

В каждом регионе от Дальнего Востока до Калининградской области сотни тысяч студентов и научных сотрудников будут публиковать фото и видео в своих соцсетях с хештегом #СНОВАВНАУКУ.

Самые креативные посты опубликуют в официальных аккаунтах Минобрнауки .

Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий.

Год науки и технологий - 2021 Общество Наука Общество Образование Правительство Минобрнауки Универсариум

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