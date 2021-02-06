Минобрнауки запускает ​​​​флешмоб "Снова в науку"

8 февраля, в День российской науки, студенты и преподаватели возвращаются с "удаленки" в вузы и лаборатории. А Минобрнауки запускает всероссийский флэшмоб "Снова в науку", который объединит студентов и ученых по всей России.

Старт акции дадут министр науки и высшего образования Валерий Фальков и президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

В каждом регионе от Дальнего Востока до Калининградской области сотни тысяч студентов и научных сотрудников будут публиковать фото и видео в своих соцсетях с хештегом #СНОВАВНАУКУ.

Самые креативные посты опубликуют в официальных аккаунтах Минобрнауки .

Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий.