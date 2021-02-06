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06.02.2021 15:11
Рубрика: Происшествия

Арестованы два человека по делу о пожаре на складе в Красноярке

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал двух человек по делу о пожаре на складе запчастей в Красноярске, сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. Жертвами трагедии, произошедшей 3 февраля, стали четыре человека.

Фото: Олег Кузьмин/ РИА Новости
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Против 33-летнего директора сгоревшего склада и 39-летнего начальника административно-хозяйственного отдела возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При тушении пожара погибли трое пожарных, также в результате происшествия погиб один рабочий. Указом Владимира Путина пожарные посмертно награждены орденами Мужества. 5 февраля было объявлено в Красноярском крае днем траура.

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