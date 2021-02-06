Ученый рассказал, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек

Российские ученые занимаются разработкой вакцины от аллергии на кошек и других животных. Если все пойдет по плану, то уже в 2023 году такая прививка будет в России общедоступной.

Об этом РИА Новости сообщил профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента. Он занимается созданием вакцины совместно с учеными Сеченовского университета.

В текущем году команда разработчиков намерена завершить доклинические исследования, а летом 2022-го планирует начать прививать участников исследования. Необходимо будет проверить новинку с точки зрения безопасности для человека, подобрать оптимальную дозировку. На данный момент предполагается, что пациенту потребуется пять инъекций, а затем прививаться каждые полгода.

Одной из составляющих вакцины, по словам Роберта Валенты, являются молекулы аллергенов кошки. Они вступают в реакцию с аллергенами собак, морских свинок и крыс, благодаря чему человек сможет избавиться от аллергии и на этих животных. Следующий шаг - создание профилактической вакцины для детей, чтобы у них аллергия на домашних животных не появилась в принципе.

- Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек, - резюмировал Роберт Валента.

Как уже писала "РГ", в 2019 году швейцарские ученые разработали вакцину для кошек, которая нейтрализуют аллергенный белок Fel d1. Сообщалось, что это может привести к уменьшению симптомов аллергических заболеваний у владельцев кошек животных. Впрочем, о внедрении этой вакцины пока ничего не известно. Вместе с тем, проблема действительно актуальная: по последним данным, только в Москве от аллергии на кошек страдают около 20 процентов жителей.