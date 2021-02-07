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07.02.2021 10:05
Рубрика: В мире

Адвокат Трампа попросил приостановить процедуру импичмента из-за шаббата

Текст: Константин Волков

Дэвид Шон, адвокат бывшего президента США Дональда Трампа, направил письмо лидерам демократического большинства в сенате США с просьбой приостановить процедуру импичмента вечером 12 февраля, потому что это будет время шаббата. Об этом сообщает газета The New York Times, в чьем распоряжении есть копия письма.

Фото: AFP
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"Приношу извинения за неудобства, которые, безусловно, причинит другим людям, участвующим в этом процессе, моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы", - сказано в письме.

По словам адвоката, он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в процессе, если тот будет продолжаться после захода солнца в пятницу 12 февраля. Шаббат (суббота) у иудеев длится от заката солнца в пятницу до заката субботы. В это время запрещена работа, в которой проявляется творческое начало человека.

Представитель лидера парламентского большинства в сенате Джастин Гудмэн заявила, что "мы с уважением отнеслись к этой просьбе и удовлетворим ее".

В США намерены вынести импичмент Дональду Трампу задним числом, уже после его ухода с поста президента. Основание для импичмента - обвинение в подстрекательстве к захвату Капитолия 6 января.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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