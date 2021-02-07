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07.02.2021 02:46
Рубрика: В мире

FT сообщила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета может быть малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщила пишет Financial Times со ссылкой на предварительные результаты готовящегося к публикации исследования.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
"Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены

По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек, две дозы препарата не продемонстрировали способности защищать вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новым генетическим вариантом вируса. Ожидается, что результаты исследования будут официально представлены в понедельник, уточняет ТАСС.

Представители AstraZeneca в интервью Reuters сообщили, что в ходе исследования в ЮАР не удалось точно оценить то, насколько хорошо препарат защищает от тяжелых форм заболевания, а также случаев госпитализации и смерти, так как добровольцами в основном были молодые и здоровые люди, у которых болезнь как правило протекает без серьезных осложнений. Половина участников исследования получила как минимум одну дозу вакцины, вторая - как минимум одну дозу плацебо.

В декабре прошлого года власти ЮАР объявили об обнаружении новой формы коронавируса. Штамм вызвал в республике вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Сообщалось, что болезнь протекает преимущественно в тяжелой форме у молодых и ранее здоровых людей.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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