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Рубрика: В мире

В Португалии впервые зафиксировали "южноафриканский" штамм COVID-19

Больница Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия. Фото: AP Photo / Armando Franca Больница Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия. Фото: AP Photo / Armando Franca
Больница Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия. Фото: AP Photo / Armando Franca

Специалисты Национального института здоровья имени Рикарду Жорже впервые зафиксировали в Португалии "южноафриканский" штамма коронавируса. Об этом сообщило агентство Lusa.

Премьер Джонсон заявил, что британский штамм коронавируса "более летален"

"Все данные уже переданы представителям минздрава страны для отслеживания контактов и принятия необходимых мер, чтобы прервать возможную цепочку заражений", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года в Британии выявили новую мутацию вируса SARS-CoV-2, тогда было заявлено о том, что данный штамм обладает повышенной способностью к заражению. Еще одна мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в конце 2020 года. На сегодняшний день эта разновидность преобладает в ЮАР. Об этом говорят данные Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более агрессивным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

Ранее о появлении на своей территории "южноафриканского" штамма коронавируса сообщили власти Кубы. В ходе проверки в аэропорту у одного из пассажиров был зафиксирован факт заражения. Заболевание протекало в бессимптомной форме, однако, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, носителя инфекции и всех, кто с ним контактировал, отправили на изоляцию.

В мире Европа Португалия Пандемия коронавируса COVID-19

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