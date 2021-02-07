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07.02.2021 17:35
Рубрика: Происшествия

Изъят на экспертизу автомобиль судьи, сбивший велосипедиста

Текст: Татьяна Павловская

В Краснодаре у судьи краевого суда Юрия Захарчевского изъят автомобиль "Лэнд Крузер", сбивший весной прошлого года 29-летнего велосипедиста Данилу Юханова. Дорогая иномарка по ходатайству семьи погибшего направлена на экспертизу в Москву. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил адвокат семьи Юхановых Алексей Иванов. По его словам, затянувшееся дело по факту гибели краснодарца Данила Юханова, который скончался от травм, полученных в результате ДТП с участием действующего судьи краевой инстанции, сдвинулось с мертвой точки лишь после передачи дела для расследования в СК РФ.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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- Скоро будет год с момента ДТП, унёсшего жизнь человека, но буквально до недавних пор судья Захарчевский продолжал разъезжать на том самом транспортном средстве по Краснодару, - говорит Иванов. - К сожалению, представитель Фемиды в материалах дела до сих пор значится лишь свидетелем, хотя из них очевидно, что именно он виновник трагедии. Но приезжать на работу (осуществлять правосудие) господин Захарчевский теперь будет на другом авто - следователь Главного управления СКР постановил, наконец, провести экспертизу его "Лэнд Крузера".

Как выяснилось, проведение экспертизы сначала было поручено Ростовскому филиалу Центра судебных экспертиз Минюста РФ, но затем ее перенесли в Москву. Кроме того, по ходатайству представителя потерпевших, перед экспертом дополнительно поставлены ряд важных вопросов по существу дела.

Об этой истории, вызвавшей на Кубани большой общественный резонанс, "РГ писала дважды. Напомним, в апреле минувшего года 29-летний Данила Юхнов на велосипеде поехал в ближайшую аптеку за лекарством. На повороте его сбивает Toyota Land Cruiser, водитель которой проехал дальше, даже не остановившись. С множеством травм Данила провел 4,5 месяца в больнице, где 22 августа скончался. У него остались четырехлетний сынишка и беременная жена: дочка родилась в середине минувшего декабря.

Уголовное дело возбудили лишь 11 сентября, то есть через 20 дней после смерти Данилы и спустя пять месяцев после ДТП. И хотя доподлинно известно, кто именно находился за рулем иномарки, уголовное дело возбудили "в отношении неустановленного лица".

В причинах, по которым краснодарский судья Захарчевский испарился из дела, предстоит разобраться московским следователям.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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