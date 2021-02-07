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07.02.2021 19:16
Рубрика: Легковые авто

Skoda приостановила выдачу новых Skoda Octavia в России

Текст: Юрий Зубко

Компания Skoda вынуждена была приостановить выдачу новых Octavia в России. Как сообщает "Авторевю", машины не получают даже клиенты, полностью оплатившие их еще в начале января. Проблема заключается в системе экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Фото: autocarindia.com
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У сошедших с конвейера лифтбеков этот блок отключен, а его активацией занимается дилер, перед тем как передать автомобиль клиенту. У Octavia возникли проблемы с активацией ЭРА-ГЛОНАСС. Из-за программной ошибки VIN-коды не видны в системе оператора. В компании рассказали, что проблема уже почти решена, однако дата начала выдачи машин пока не названа.

По предположению издания, таких машин по всей России уже скопилось около двух тысяч.

Также стало известно, что автомобили с двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) задерживаются: их начнут поставлять не раньше апреля.

Пока автомобиль предлагается с 1,4-литровым бензиновым турбомотором (150 л. с.), который стыкуется либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Именно такую машину не так давно и протестировала "РГ".

Новая Skoda Octavia на российском авторынке появилась в ноябре 2020 года. Базовая стоимость машины составляет 1 443 000 рублей. Модель производят по полному циклу на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

#Skoda