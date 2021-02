Новая Skoda Octavia: чего ей не хватает

У продукции Volkswagen Group есть забавная черта: при появлении любой новой модели концерна мрачные силуэты собираются вокруг виртуальных костров и начинают свой трибунал. А их оппоненты точат вилы и защищают любимые бренды и аббревиатуры. Так и на этот раз - в конце 2020 года Skoda выкатила на российский рынок новую Octavia, пальцы застучали по клавиатурам. "Дорого - да сейчас все дорого, не едет - зато без DSG, шумновато - но везде так, таксимобиль - зато не выделяется, подвеска жесткая - зато рулится хорошо", - пишут знатоки. Мы съездили в Анапу на тест-драйв нового чешского лифтбека и попробовали найти правду, только правду.

Стоит сразу сказать, что Skoda Octavia в своей четвертой генерации - это два автомобиля в одном. В базе это рабочая лошадка для людей прагматичных, в максималке - почти бизнес-класс, с алькантарой и кучей электроники.

Есть и другие элементы междуклассности. Это и не седан, но форма похожая, не универсал, но багажник огромный. Цены плавают в пределах от полутора до двух с лишним миллионов рублей с учетом опций, да и соперники - сразу в двух сегментах. От уже малопопулярного у нас гольф-класса до Toyota Camry и KIA K5.

На тест журналистам выдали самую богатую, самую насыщенную комплектацию Style Plus с опциями на несколько сотен тысяч рублей - за 2,2 млн руб. Но такие берут нечасто, поэтому в разговоре о плюсах новой машины стоит об этом помнить. Хотя нынешняя Octavia на старте - не самая пустая. Первой на рынок выпустили модификацию с 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л.c. и 250 Нм крутящего момента) и две коробки передач на выбор - 8-ступенчатый "автомат" Aisin и 6-ступенчатая "механика". К лету появятся еще два мотора. Один из них, хорошо известный 1,6-литровый атмосферник на 110 л.c. (5МКПП или 6АКПП), пойдет в машины попроще. Второй, 2-литровый TSI на 190 л.c., станет вершиной линейки. На нем же будет единственный в линейке "робот" DSG с семью ступенями.

Фото: Пресс-служба Skoda

А пока осмотрим автомобиль снаружи. Будем честны - дизайн "Октавии" А7, особенно после последнего рестайлинга, был довольно блеклым. Или, как говорят фанаты VAG, консервативным. Не плохой, не хороший, никакой. С A8 все иначе - внешне Octavia уже больше похожа на новый Superb, с некоторой игривостью в элементах и светодиодной прострочкой в фарах (уже в базе). Говоря о дизайне, представители марки вспоминают чешские самолеты и чешский хрусталь. Отсылки к хрусталю удалось найти в неожиданном месте - в плафонах освещения салона. Выглядит мило.

Фото: Пресс-служба Skoda

Интерьер вообще получился классный - он кардинально изменился впервые за десятилетие. Но поклонникам старых "Шкод" придется снова ко всему привыкать. В плане эргономики в некоторых моментах так и вовсе учиться заново. Самое главное - у "Октавии" появилась технология shift-by-wire, то есть пропала механическая связь между коробкой и селектором. И рычаг превратился в джойстик.

Фото: Пресс-служба Skoda

Спасибо, что не в шайбу или несколько раздельных кнопок, как у некоторых других производителей. При нажатии на клавишу "P" приходится каждый раз смотреть вниз, это надоедает. Зато материалы отделки неплохие, а пластик местами мягкий. Не стоит забывать про новое рулевое колесо с двумя спицами и многоуровневую центральную панель. Мультимедийных системы две (в зависимости от комплектации) - 8-дюймовая и 10-дюймовая.

Фото: Пресс-служба Skoda

Посмотреть удалось на вторую - отклик шустрый, картинка красивая, зато нет крутилок громкости. Так что громкость можно настраивать только с кнопок на руле или с сенсорной панели под экраном (не самое удачное решение). Климатом и другими важными функциями тоже приходится управлять исключительно с экрана - автопроизводители, остановитесь.

Фото: Пресс-служба Skoda

Зато сиденья в нашей модификации - удобные, с развитой боковой поддержкой, с электрорегулировками, посадка относительно низкая, легковая. Просторно, колени дверные карты не задевают, как бывает в машинах поменьше. Сзади будет комфортно двоим взрослым среднего роста, в середине в ногах расположен довольно высокий тоннель. При отодвинутом вперед пассажирском кресле (да-да, как делают таксисты в классе "Комфорт") задний правый пассажир сможет закинуть одну длинную ногу за другую длинную ногу, и для чемодана место останется.

Рослым господам на заднем диване придется упереться головой в покатую крышу. Впрочем, для лифтбеков и ряда седанов это норма. Спинки задних сидений складываются, но не "в пол", объем и без того большого багажника вырос на 10 литров до 578 литров. Багажник можно дополнить массой фирменных крючков и сеточек в духе Simply Clever - удобно. В двери есть щеточка для снега, трудно отказаться.

Фото: Пресс-служба Skoda

Трехзонный климат-контроль, многоступенчатый электрообогрев руля и лобового стекла, бесключевой доступ, запуск с кнопки - список фишек и опций бесконечен, проще посмотреть лист со спецификациями. В базе уже есть немало полезного, но за технологичность придется доплатить. Например, у Octavia появилась цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма - вещь классная, но только для высшей комплектации или в составе пакета.

Есть акустическая система Canton с 12-ю динамиками, но в базе музыка попроще - да и динамиков всего четыре. Можно заказать машину с адаптивным круиз-контролем или системой контроля полосы, но и в начальной комплектации будет простой круиз-контроль. В гамме появились и матричные фары головного света - за 75 тысяч рублей. Встречку не слепят, знаки не засвечивают, проверено на горном серпантине около Анапы. В случае аварии заменить их будет недешево, но, во-первых, у автомобиля с такой оптикой наверняка будет иметься система контроля дистанции, а во-вторых - страховка по КАСКО.

Фото: Пресс-служба Skoda

А как оно едет? С мотором 1,4 и "автоматом" - нормально. В городе хватает, на обгоны полных барабульки шаланд на трассе лучше выходить с запасом. Паспортные 9 секунд до 100 км/ч, по ощущениям примерно столько же. Большинство машин вокруг едут примерно так же. Двухлитровые "Камри" и "К5" едут чуть медленнее.

Автоматическая коробка "Октавии" в меру оперативно перебирает передачи, а главное - делает это плавно. Подвеска хороша на новых дорогах (в Краснодарском крае в районе Крымского моста они есть), но на плохих дорогах и гребенке собирает мелочь. Может показаться, что автомобиль жестковат, но в целом ехать комфортно. В повороты заходить приятно, управление острое и понятное. Это же VAG, они все такие. Шумоизоляция достаточная, на летних шинах будет лучше.

Фото: Пресс-служба Skoda

А теперь к самому главное, за что ругают новую "Шкоду", к ценам. Да, она подорожала, как подорожало все остальное. Тысяч на 100, даже на 150. Но это не простой рестайлинг, внешность поярче и поживее, салон - новый, да оснащение на старте стало лучше. Цены на комплектацию Active Plus на "механике" стартуют с отметки в 1 443 000 рублей. На Ambition Plus - от 1 533 000 руб., на топовую Style Plus - от 1 734 000 руб.

За автоматическую коробку в каждой из версий придется доплатить 57 тыс. руб. Хорошо оснащенная опциями машина легко перевалит за 2 миллиона с парой сотен тысяч. Заводная версия с двухлитровым мотором явно будет дороже, а машина с 1,6-литровым агрегатом - дешевле нынешней нижней планки.

И тут встает вопрос, кого считать конкурентами "Октавии". Новая Jetta стоит от 1 586 000 руб., Corolla - от 1 467 000 руб. Если вспомнить о классе повыше, то в голову придут все те же K5 и Camry - за "корейца" и "японца" в базе просят от 1 559 900 руб. и 1 793 000 руб. соответственно. Здесь и кроется ответ на вопрос в заголовке. Новой "Октавии" не хватает машины времени. Когда модели такого класса не стоили по полтора-два миллиона, когда деревья были большими, евро - по 40, а в такси не надо было надевать маски.