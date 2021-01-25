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25.01.2021 13:29
Рубрика: Легковые авто

Skoda озвучила подробности о новом кроссовере Kushaq

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

В марте 2021 года состоится мировая премьера Skoda Kushaq - нового кроссовера марки для Индии.

Фото: www.autoexpress.co.uk
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Модель базируется на адаптированной под требования рынка региона платформе MQB-A0, которая в будущем будет использована для создания других автомобилей Volkswagen Group для данного региона.

В феврале 2020 года Skoda показала концепт Vision IN, который является прообразом для Kushaq. Последний получил меньшую на 20 мм колёсную базу: 2651 мм. Это на 20 мм больше, чем у Kia Seltos. Данные о габаритах новинки пока не опубликованы.

Зато официально подтверждён список силовых агрегатов: 1.0 и 1.5 TSI, которые в зависимости от комплектации могут агрегатироваться 6-ступенчатыми МКП и "автоматом" и 7-скоростным "роботом" DSG. Привод - только на передние колёса.

Известно, что кроссовер, опять же в зависимости от комплектации, может быть оснащён светодиодными фарами, ДХО и фонарями, креслом водителя с регулировкой по высоте, мультимедиа с сенсорным экраном, автоматическим климат-контролем, шестью подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками дождя и света, системой контроля давления в шинах.

#Skoda