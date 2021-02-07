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07.02.2021 03:40
Рубрика: В мире

США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами

США приостановили действие соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом, которые давали право возвращать в эти страны людей, ищущих убежища в США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: AFP/Johan ORDONEZ
Тысячи нелегальных мигрантов из Гондураса удалось остановить на пути в США

"Мы уведомили правительства стран о том, что Соединенные Штаты предпринимают эти меры для становления подхода к миграции в регионе, основанного на сотрудничестве и взаимном уважении", - приводит подробности заявления РИА Новости.

Уточняется, что приостанавливается только действие соглашения с Гватемалой, два других не успели вступить в силу. Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден подписал указы, направленные на отмену ряда распоряжений его предшественника Дональда Трампа в сфере миграционной политики страны. В частности, предполагается создание рабочей группы по воссоединению семей на фоне проблемы разлучения на границе детей и родителей. Администрация также приступает к реализации трехэтапного плана действий для обеспечения "безопасной, законной и упорядоченной миграции".

Ранее представители министерства внутренней безопасности заявили о завершении программы, в рамках которой десятки тысяч мигрантов вынуждены были несколько месяцев ожидать в Мексике судебных слушаний по предоставлению им статуса беженца в Соединенных Штатах.

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