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07.02.2021 14:44
Рубрика: Спорт

Волков выписан из больницы после боя с Оверимом на турнире UFC

Текст: Артур Нанян

Российский боец UFC Александр Волков выписан из больницы после поединка с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Тарас Кияшко.

Опубликовано видео нокаута в поединке Волков - Оверим

"Отпустили из больницы, все в порядке", - отметил Кияшко.

Напомним: в ночь на воскресенье Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе. После боя Александр попал в больницу с травмой ноги. Как оказалось, у него был ушиб.

Чуть ранее стал известен гонорар Волкова за прошедший поединок. Как сообщили организаторы турнира, он составил 50 тысяч долларов.

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