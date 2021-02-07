Волков выписан из больницы после боя с Оверимом на турнире UFC

Российский боец UFC Александр Волков выписан из больницы после поединка с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Тарас Кияшко.

"Отпустили из больницы, все в порядке", - отметил Кияшко.

Напомним: в ночь на воскресенье Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе. После боя Александр попал в больницу с травмой ноги. Как оказалось, у него был ушиб.

Чуть ранее стал известен гонорар Волкова за прошедший поединок. Как сообщили организаторы турнира, он составил 50 тысяч долларов.