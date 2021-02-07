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Вышел трейлер мультсериала по "Тихоокеанскому рубежу"

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    07.02.2021, 15:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале сервиса Netflix опубликован полноценный трейлер анимационного сериала Picific Rim: The Black, спин-оффа дилогии "Тихоокеанский рубеж".

Фото: kinopoisk.ru
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Шоу, решенное в формате аниме, расскажет про подростков, оседлавших Егеря и вступающих в побоища с разномастными кайдзю - ассортимент титанических монстров в ролике эффектно представлен.

По сюжету сериала кайдзю полностью поработили Австралию, в результате всех жителей континента пришлось эвакуировать. А Тейлор и Хейли отстали, и теперь, найдя заброшенного подбитого Егеря, учатся им управлять - в отчаянной попытке не только выжить в новой ужасающей и хищной реальности, но и отыскать своих пропавших родителей.

Сценаристы - Крейг Кайл ("Тор: Рагнарёк") и Грег Джонсон ("Люди Икс. Эволюция").

Релиз - 4 марта.

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