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08.02.2021 15:25
Рубрика: Легковые авто

BMW отзывает в России X5 и X6, которые могут стать неуправляемыми

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Росстандарт объявил о согласовании программы мероприятий по проведению отзывной кампании BMW X5 и X6.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Добровольный отзыв затронет лишь шесть экземпляров, которые были реализованы на российском автомобильном рынке в октябре-ноябре прошлого года. В кроссоверах выявлен дефект в виде неправильно привинченного вала рулевого управления.

Заводской брак может привести к появлению шумов и люфта. Не исключается и полная потеря управления. В BMW X5 и X6 проверят резьбовое соединение вышеупомянутого вала. При необходимости в сервисных центрах марки бесплатно заменят как данную деталь, так и карданный шарнир.

Отметим, в 2020 году немецкий автопроизводитель отзывал модели BMW 3 Series, Z4, X3 M и X4 M из-за проблем с управляемостью. У машин могли сломаться поперечные рулевые тяги из-за повышенной вибрации.

#BMW