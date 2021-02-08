BMW отзывает в России X5 и X6, которые могут стать неуправляемыми

Росстандарт объявил о согласовании программы мероприятий по проведению отзывной кампании BMW X5 и X6.

Добровольный отзыв затронет лишь шесть экземпляров, которые были реализованы на российском автомобильном рынке в октябре-ноябре прошлого года. В кроссоверах выявлен дефект в виде неправильно привинченного вала рулевого управления.

Заводской брак может привести к появлению шумов и люфта. Не исключается и полная потеря управления. В BMW X5 и X6 проверят резьбовое соединение вышеупомянутого вала. При необходимости в сервисных центрах марки бесплатно заменят как данную деталь, так и карданный шарнир.

Отметим, в 2020 году немецкий автопроизводитель отзывал модели BMW 3 Series, Z4, X3 M и X4 M из-за проблем с управляемостью. У машин могли сломаться поперечные рулевые тяги из-за повышенной вибрации.