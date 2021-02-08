Число погибших из-за схода ледника в Индии возросло до 15 человек

Как минимум 15 человек погибли из-за схода ледника и последовавшего за ним наводнения в индийском штате Уттаракханд, еще около 150 числятся пропавшими без вести. Спасти пока удалось лишь 15 человек, сообщает India Today.

Около тридцати человек оказались зажатыми в туннеле длиной около 2,5 километра около плотины Тапован, спасатели работали всю ночь, но даже используя тяжелую технику, они все еще не смогли пробиться к запертым в туннеле людям. К операции привлечены военные. Развернут полевой госпиталь.

В ООН выразили соболезнования пострадавшим от наводнения в Уттаракханде. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что он "глубоко опечален" гибелью людей из-за схода ледника, и выразил соболезнования семьям жертв, пострадавших в результате стихийного бедствия. Глава ООН также отметил, что готов внести свой вклад в текущие спасательные работы и помощь в случае необходимости.

Напомним, в воскресенье ледник сошел по руслу горной реки в Гималаях и ударил по строящейся ГЭС, что привело к наводнению. Власти Уттаракханда эвакуировали часть людей, живущих ниже по течению реки. Пропавшими без вести объявлены десятки рабочих, которые были заняты на стройке электростанции.