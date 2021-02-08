Эксперт скорректировал сроки отмены масочного режима

Российские эксперты высказали мнение, что из-за снижения пандемии коронавируса отмена обязательного масочного режима может произойти осенью нынешнего года.

К скорому окончанию пандемии, по мнению профессора Анатолия Альтштейна, приведет массовая вакцинация жителей России. Если в течение двух-трех месяцев привьются все желающие, то к осени выработается коллективный иммунитет.

"Вакцины разработаны, одобрены Всемирной организацией здравоохранения. И очень важный компонент - это их применение. Вакцинация - наиболее трудный и сложно организуемый компонент всей этой работы", - заявил радио "Комсомольская правда" ученый.

По его мнению, уже к сентябрю пандемия коронавируса будет не такой масштабной, а суточное число заболевших будет очень низким.

Отметим, что ранее ряд российских вирусологов высказал предположение, что проститься с обязательным ношением маски и перчаток в общественных местах можно будет уже в мае.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни на фоне пандемии COVID-19. По его словам, это может произойти уже к середине нынешнего лета, когда сформируется иммунитет к коронавирусу у населения Земли.