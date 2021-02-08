Головин признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком тура по версии WhoScored, он также включен в символическую сборную по версии L'Equipe.

Портал WhoScored оценил игру российского полузащитника, оформившего хет-трик и отдавшего голевую передачу в матче против "Нима", который его команда выиграла 4:3, в максимально возможную оценку 10 баллов.

Авторитетное издание L'Equipe также не оставило незамеченным достижение россиянина. По итогам 24-го тура Головин попал в символическую сборную тура. Он получил оценку 9 за свою игру - больше в этом туре издание никому не поставило.

В сезоне 2020-2021 Головин провел всего 9 матчей за клуб, пропустив начало сезона из-за травмы. На счету россиянина 4 забитых мяча и 4 раза он ассистировал партнерам.

"Монако" после 24 туров идет на четвертом месте в чемпионате Франции, набрав 48 очков.