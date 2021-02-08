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08.02.2021 16:02
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Legend получит заводской тюнинг с гарантией

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В начале 2020 года на рынок вышла обновлённая версия Lada 4x4, именуемая в настоящее время Niva Legend.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Обновленную Lada Vesta продолжают тестировать в Тольятти

Внедорожник с пересмотренным салоном и новыми опциями не получил "злой" версии Bronto. Обещали представить в середине прошлого года, но этого не произошло из-за пандемии. Но, тем не менее, Lada Niva Legend Bronto быть!

"Планы такие есть (по возобновлению выпуска Bronto, который в настоящее время не осуществляется - прим. "РГ"), детали и сроки будут чуть позже", - цитирует пресс-службу АвтоВАЗа журнал "ЗР".

Lada 4x4 Bronto имел ряд отличий от серийной модели, в числе которых усиленные задний мост и пружины, передние амортизаторами от Lada Niva Travel, передние и задние самоблокирующиеся дифференциалы, изменённая головная пара с отношением 4.1 вместо 3.9, усиление конструкции кузова, другой обвес и лифт подвески, с которым клиренс увеличивался с 210 до 240 мм.

Ранее разница в цене между Lada 4x4 и Lada 4x4 Bronto составляла примерно 140 000 - 160 000 рублей в зависимости от комплектации.

#Lada