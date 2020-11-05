Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.11.2020 15:31
Рубрика: Российский автопром

Почему задержалась самая дорогая версия обновленной Lada 4x4

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Месяц назад с официального сайта российской марки Lada исчез внедорожник Lada 4x4 Bronto. Тогда сообщалось, что АвтоВАЗ убрал информацию о модели временно - в связи с отсутствием товарных автомобилей.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: АвтоВАЗ ведет сборку обновленного Lada Largus

"Российская газета" обратилась в пресс-службу компании за комментарием. Выяснилось, что сроки появления обновлённой Lada 4x4 Bronto затянулись из-за пандемии коронавируса. Обновить Bronto планировалось в середине 2020 года.

Вазовцы также подтвердили для Lada 4x4 Bronto идентичный набор изменений, которая получила обычная Lada 4x4 в начале текущего года.

"Раз изменился базовый автомобиль, то и его модификация должна получить соответствующие изменения" - рассказали в пресс-службе.

Дату выхода экстремальной версии Lada 4x4 с новым интерьером на АвтоВАЗе не называют. Как только Bronto появится у дилеров, так сразу модель добавят на сайт. Lada 4x4 Bronto предлагалась по цене от 742 900 до 806 900 рублей. Сегодня стандартная трёхдверная Lada 4x4 стоит от 581 900 до 666 900 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа
УАЗ доказал, что выпускает качественные автомобили

От обычной Lada 4x4 версия Bronto отличается пакетом внедорожных доработок. Lada 4x4 Bronto имеет "злую" резину, увеличенный до 240 мм клиренс, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы винтового типа, усиленные задний мост и пружины, а также другие амортизаторы с увеличенными ходами, рейлинги, защитный обвес по кругу, оригинальную решётку радиатора.

Под капотом автомобиля располагается 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л. с. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. МКП с передаточным числом главной пары 4.1.

#Lada