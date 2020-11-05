Почему задержалась самая дорогая версия обновленной Lada 4x4

Месяц назад с официального сайта российской марки Lada исчез внедорожник Lada 4x4 Bronto. Тогда сообщалось, что АвтоВАЗ убрал информацию о модели временно - в связи с отсутствием товарных автомобилей.

"Российская газета" обратилась в пресс-службу компании за комментарием. Выяснилось, что сроки появления обновлённой Lada 4x4 Bronto затянулись из-за пандемии коронавируса. Обновить Bronto планировалось в середине 2020 года.

Вазовцы также подтвердили для Lada 4x4 Bronto идентичный набор изменений, которая получила обычная Lada 4x4 в начале текущего года.

"Раз изменился базовый автомобиль, то и его модификация должна получить соответствующие изменения" - рассказали в пресс-службе.

Дату выхода экстремальной версии Lada 4x4 с новым интерьером на АвтоВАЗе не называют. Как только Bronto появится у дилеров, так сразу модель добавят на сайт. Lada 4x4 Bronto предлагалась по цене от 742 900 до 806 900 рублей. Сегодня стандартная трёхдверная Lada 4x4 стоит от 581 900 до 666 900 рублей.

От обычной Lada 4x4 версия Bronto отличается пакетом внедорожных доработок. Lada 4x4 Bronto имеет "злую" резину, увеличенный до 240 мм клиренс, самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы винтового типа, усиленные задний мост и пружины, а также другие амортизаторы с увеличенными ходами, рейлинги, защитный обвес по кругу, оригинальную решётку радиатора.

Под капотом автомобиля располагается 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л. с. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. МКП с передаточным числом главной пары 4.1.