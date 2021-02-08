Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 8 февраля 2021 года № 6-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 29.01.2021 № 4-пг) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 5.5 изложить в следующей редакции:

"В случае невозможности предъявления документов, указанных в настоящем пункте, граждане могут пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, в том числе экспресс-методом, или ИФА-исследования. В целях сдачи теста допускается однократный выход в медицинскую организацию при строгом соблюдении масочного режима.";

2) пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 09 февраля 2021 года по 22 февраля 2021 года.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







