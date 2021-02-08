Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 8 февраля 2021 года № 6-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Новости

Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 21:52
Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 21:37
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 20:57
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 20:00
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 19:36
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 19:17
В Мурманске выпало рекордное количество снега 19:02
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 8 февраля 2021 года № 6-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 8 февраля 2021 г.
Опубликован 8 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 29.01.2021 № 4-пг) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 5.5 изложить в следующей редакции:

"В случае невозможности предъявления документов, указанных в настоящем пункте, граждане могут пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, в том числе экспресс-методом, или ИФА-исследования. В целях сдачи теста допускается однократный выход в медицинскую организацию при строгом соблюдении масочного режима.";

2) пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 09 февраля 2021 года по 22 февраля 2021 года.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией