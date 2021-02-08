ПЗРК "Метка" и реактивную систему на тягаче ДТ создадут в России

Для российских военных разработают переносной зенитный ракетный комплекс "Метка" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" на шасси тягача семейства ДТ.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник 3-го управления ГОМУ генерал-майор Александр Дудкин. Среди перспективных видов вооружения также роботизированный комплекс "Штурм", зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", зенитный ракетный комплекс "Птицелов". Все эти виды вооружения сначала проходят этапы госиспытаний, потом тестирование в реальных боевых условиях, например, в Сирии. И лишь после этого каждому образцу определяют место в структуре воинских частей.

Генерал-майор Александр Дудкин добавил, что к концу 2020 года доля современного вооружения в армии уже достигла 70 процентов. Но, например, в Воздушно-космических войсках она приблизилась к 86 процентам, в Ракетных войсках стратегического назначения - к 81-му. 15 соединений и частей перевооружены в Сухопутных войсках, в ВКС - 17 полков, в ВМФ - четыре соединения и воинские части, в РВСН - три полка.

Кроме современных образцов, которые уже поступают на вооружение в армию, идет и работа на перспективу.