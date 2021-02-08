Досрочные выборы мэра Якутска пройдут в течение трех дней

В Якутске досрочные выборы мэра пройдут в течение трех дней - с 26 по 28 марта. Об этом сообщается избирательной комиссии городского округа.

Отмечается, что голосование пройдет в специально оборудованных помещениях и на дому. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, что бывший мэр столицы Якутии Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит с должности в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. 14 января ее отставка была принята Городской думой. До выборов обязанности главы города исполняет бывший первый заместитель мэра Евгений Григорьев.