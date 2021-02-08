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08.02.2021 04:40
Рубрика: Власть

Досрочные выборы мэра Якутска пройдут в течение трех дней

Текст: Артем Красиков

В Якутске досрочные выборы мэра пройдут в течение трех дней - с 26 по 28 марта. Об этом сообщается избирательной комиссии городского округа.

В Якутске назначена дата досрочных выборов мэра

Отмечается, что голосование пройдет в специально оборудованных помещениях и на дому. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, что бывший мэр столицы Якутии Сардана Авксентьева 11 января сообщила, что уходит с должности в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. 14 января ее отставка была принята Городской думой. До выборов обязанности главы города исполняет бывший первый заместитель мэра Евгений Григорьев.

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