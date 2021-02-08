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08.02.2021 12:41
Рубрика: Происшествия

На Алтае выплатят компенсации семьям погибших при чистке крыши

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов прибыл в Заринский район и дал первый комментарий по поводу случившейся там трагедии. Напомним, сегодня в селе Смазнево четверо работников фермерского хозяйства погибли, счищая снег с крыши зернохранилища. Еще трое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и специалисты по труду. Возбуждено уголовное дело.

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- Губернатор дал указание выехать и разобраться, почему это произошло. Отдельный вопрос - это оказание помощи и в погребении погибших, и в материальной поддержке их семьям, - сказал Александр Лукьянов.

По его словам, семье погибшего с несовершеннолетними детьми из средств предприятия выплатят 200 тысяч рублей, остальным семьям по 100 тысяч рублей единовременной помощи. Затраты по погребению берет на себя хозяйство. Пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Глава Заринского района Валерий Тимирязев сообщил, что один из пострадавших находится в больнице, остальные от госпитализации отказались.

- Медики скорой помощи незамедлительно прибыли, осмотрели их. Предварительно никаких тяжких повреждений не обнаружили, - пояснил глава района.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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