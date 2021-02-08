Сделка Apple с Hyundai и Kia сорвалась

Месяц назад Hyundai Motor Co подтвердила, что ведёт переговоры с Apple о сотрудничестве в области производства нового электрокара от компании из Купертино. Позже "корейцы" спешно удалили информацию, но это ситуацию не спасло: как сообщает агентство Reuters сделка расторгнута.

Официальных комментариев со стороны Apple и концерна Hyundai-Kia нет. По одной из версий аналитиков, от сотрудничества могла отказаться Apple, известная тщательным подходом к сохранению в секретности всего, над чем работает. Причина: потенциальный промышленной партнёр в лице Hyundai Motor Co нарушил одно из важнейших условий - неразглашение информации.

С другой стороны, от сотрудничества мог отказаться и южнокорейский автопроизводитель, которому в новом альянсе выделялась роль поставщика комплектующих и сборщика электрической модели Apple. Ещё в январе анонимный представитель Hyundai заявил, что "мы не компания, которая производит автомобили для других".

Третий возможный вариант: слух о прекращении переговоров запущен Apple и Hyundai Motor Co в целях прекращения скачков стоимости акций компаний на бирже.

В начале февраля CNBS со ссылкой на собственные источники проинформировала о том, что сделка Apple и Hyundai Motor Co близка к завершению и может быть заключена 17 февраля. В качестве производственной площадки назывался завод Kia в Уэст-Пойнте, штат Джорджия. Правда, были оговорки: Hyundai-Kia - не единственная компания, которая может стать партнёром Apple.

Так называемый Apple Car должен выйти на рынок в 2024 году. Одна из его уникальных особенностей - полностью автономная система управления.