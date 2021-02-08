В Беларуси в соцопросе перед ВНС приняли участие 10 тысяч человек

По его словам, было проведено "глубокое изучение настроений в обществе". В исследованиях приняли участие 10 тысяч человек. "Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей", - отметил глава государства.

Лукашенко рассказал, что на первом этапе социологи опрашивали жителей городов, придерживающихся нейтральных политических взглядов, "не самых преданных власти, но и не самых оппозиционных". Затем исследование было расширено на все население Беларуси. В настоящее время, как сообщается на сайте главы государства, результаты обобщаются.

"Особенно для меня это очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно", - отметил Лукашенко, выразив благодарность всем, кто согласился ответить на вопросы. "Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении", - добавил президент Беларуси.

Ранее Лукашенко заявлял, что Всебелорусское народное собрание может стать "важнейшим форумом" в истории белорусского народа, которое пройдет 11-12 февраля 2021 года.