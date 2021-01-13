Пять вопросов о Всебелорусском народном собрании

На собрании планируется определить курс дальнейшего социально-экономического развития страны. Это особенно важно для молодежи. Роман Щербенков

1. Когда и где состоится?

VI Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля 2021 года. Традиционное место проведения - Дворец Республики в Минске. Исключением стало лишь первое собрание в октябре 1996-го: оно прошло во Дворце спорта. В те годы после распада СССР ситуация в стране была непростой. Тогда Президент и предложил обсудить с белорусами стратегию и тактику развития молодого суверенного государства. Путь выбирает народ - именно такой посыл был с самого первого форума.

2. Кто принимает участие?

Среди делегатов форума - представители всех регионов страны. Это люди разных социальных групп, профессий, возрастов. Депутаты и сенаторы, члены правительства и общественных объединений, аграрии и промышленники, врачи и педагоги, студенты и пенсионеры, руководители и рабочие - всего в Минск приедут 2700 делегатов и приглашенных. Сейчас утверждение делегатов завершается.

3. Как формируется повестка дня?

На протяжении нескольких месяцев по всей стране проходят диалоговые площадки, общественные приемные. Парламентарии, представители министерств и ведомств проводят личные приемы граждан, прямые телефонные линии. Все предложения граждан обрабатываются и направляются в организационный комитет Всебелорусского народного собрания. Уже получено 17 тысяч предложений. Они принимаются и сейчас, в том числе через сайт ВНС vsebel.by. Те вопросы, которые волнуют жителей страны, и будут подниматься на народном форуме.

4. Какие темы обсудят в этом году?

На собрании планируется подвести итоги прошедшей пятилетки, а также определить курс дальнейшего социально-экономического развития страны. Темы формируются с учетом предложений граждан. Это вопросы соцподдержки, медицины, образования, налогообложения, конституционных изменений, местного управления и самоуправления, ЖКХ, строительства и другие.

5. Как принятые на ВНС решения влияют на развитие страны?

Решения не носят законодательного характера. Но при этом представители власти берут их за ориентир в своей работе.

Так, на первом собрании делегаты поддержали инициативу главы государства - внести изменения и дополнения в Конституцию. На втором форуме, в 2001-м, приоритетом было названо решение жилищной проблемы и обеспечение продовольственной безопасности. В марте 2006 года на ВНС Президент потребовал перевести экономику на инновационные рельсы. А в 2010-м на народном вече белорусы решили сделать ставку на улучшение качества жизни населения: повышение уровня образования, здравоохранения, возведение доступного жилья.