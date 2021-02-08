В США подсчитан ущерб от беспорядков в Капитолии

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах, рассмотрение соответствующих исков, а также беспорядки на территории Капитолия, произошедшие шестого января, обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов.

Такие данные распространила газета The Washington Post, ссылаясь на информацию о расходах федеральных и местных властей. Так, более 480 миллионов долларов было потрачено на развертывание бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне до середины марта на фоне опасений новых беспорядков.

Около 28 миллионов штаты направили на мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии инаугурации Джо Байдена. Расходы включали также судебные пошлины по десяткам исков, усиление охраны членов избирательных комиссий, восстановительные работы после штурма Капитолия. Издание не исключает, что финансовые последствия январских событий могут оказаться гораздо выше указанных сумм, пишет ТАСС.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. Жертвами беспорядков стали пять человек.