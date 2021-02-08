В ВОЗ опровергли слухи о бесплодии из-за вакцинации от коронавируса

Вакцины от коронавируса не приводят к бесплодию. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен. По ее словам, это всего лишь слухи, которые циркулируют вокруг вакцинации, и они "не соответствуют действительности". Не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие, подчеркнула О'Брайен.

Она также опровергла предположения о том, что вакцины от COVID-19 могут приводить к изменению ДНК у человека, а содержащиеся в них химические вещества наносить вред здоровью, пишет ТАСС. "Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными", - заявила представитель ВОЗ, заверив, что каждый компонент тщательно тестируется.

Безопасность - это наиболее важная часть клинических испытаний, и вакцины проходят оценку безопасности - их тестируют на возможность возникновения проблем любого рода. Экперт добавила, что и процесс промышленного производства лекарственных препаратов сопровождается строгим контролем.

Ранее сообщалось, что публикация в The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V" повлияла на скорость принимаемых решений о ее регистрации. В течение недели регистрация препарата ожидается еще в нескольких странах, а их общее число достигнет 25.