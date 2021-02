В PlayStation Store состоялся релиз отмеченной различными наградами кооперативной головоломки We Were Here.

Игра рассчитана на двух человек. По сюжету два персонажа оказываются запертыми в замке, из которого они должны сообща найти выход.

До 22 февраля проект можно добавить себе в библиотеку бесплатно, а уже 23-го в онлайн-магазин добавят также вторую и третью часть: We Were Here Too и We Were Here Together.