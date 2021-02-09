Электромобиль Apple будет понимать жесты регулировщиков

Американская компания Apple, работающая над проектом собственного электромобиля, запатентовала систему распознавания жестов регулировщика дорожного движения, сообщает издание Apple Insider.

Новая система - программное решение для работы с дополнительным массивом данных при расчете маршрута комплексом автопилота. Современными системами автономного вождения подобные ситуации интерпретируются как внештатные и водитель вынужден брать управление автомобилем на себя.

Софт Apple, по задумке авторов, должен распознавать и верно интерпретировать не только жесты регулировщиков и сотрудников полиции в целом, но и технических работников, которые выступают в роли регулировщиков и не носят специальную форму.

"Жесты направляющего могут интерпретироваться и восприниматься транспортным средством как команды для выполнения маневров, связанные с изменением направления движения, включая остановку, замедление или поворот на объездной маршрут", - говорится в резюме патента.

По неофициальным данным, электромобиль Apple будет представлен осенью этого года.

Ранее сообщалось, что его производством по контракту займется Hyundai-Kia, однако 8 февраля стало известно о срыве переговоров между Apple и корейским концерном.