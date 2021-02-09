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09.02.2021 00:56
Рубрика: В мире

Глава разведки Ирана назвал условие получения Тегераном ядерного оружия

Текст: Константин Волков

Министр разведки Исламской республики Иран (ИРИ) Махмуд Алави заявил, что не исключает возможность получения его страной ядерного оружия, но только в случае, если Иран "загонят в угол". Об этом он заявил в передаче иранского телеканала IRIB TV2.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Алави отметил, что в принципе создание ядерного оружия противоречит исламским нормам.

"Наша ядерная промышленность носит исключительно мирный характер. Верховный лидер Ирана указал, что производство ядерного оружия противоречит исламским нормам. Однако если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя так, как не повела бы себя на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет", - сказал министр разведки.

В 2015 году после многолетних переговоров "шестерка" (страны-члены Совбеза ООН плюс Германия) и Иран заключили в Вене Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Однако в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД. В мае 2019 года Тегеран заявил, что сокращает свои обязательства по ограничению исследований в ядерной сфере и обогащения урана. В конце 2020 года иранские власти решили приступить к обогащению урана свыше 20 процентов, если Ирану не будет дана возможность свободно продавать нефть на мировом рынке и осуществлять финансовые операции.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана

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