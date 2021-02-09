Новости

Худрука МХАТа Эдуарда Боякова выписали после операции 18:53
Вышел новый трейлер фэнтези Disney "Райя и последний дракон" 18:30
Вышел трейлер сериала "Нагиев на каникулах" 17:45
Тарантино назвал "Джокера" с Хоакином Фениксом "монотонным" 17:28
Вышел трейлер "Конька-горбунка" с Михаилом Ефремовым в роли царя 17:11

"Ход королевы" может получить второй сезон

Новости
    09.02.2021, 19:17
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Молодая американская актриса Аня Тейлор-Джой, недавно впервые в своей карьере номинированная на "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров, не исключила продления мини-сериала "Ход королевы" на второй сезон.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн"

По словам актрисы, изначально продолжение не предполагалось и никем не обсуждалось, однако проект оказался настолько успешен, что исключать такую возможность не стоит, и отметила, что "в Голливуде никогда не говорят никогда".

В интервью Deadline Тейлор-Джой рассказала, что ей было бы интересно посмотреть на дальнейшее развитие героини, особенно в роли матери: "Теперь, когда она трезвая и куда больше знает о демонах, которые тянут ее вниз".

Экранизация романа "Ход королевы" Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке стала самым популярным сериалом Netflix, набрав 62 млн просмотров в течение 28 дней после релиза.

Новости

Создатель "Рика и Морти" сделает мультсериал про Древнюю Грецию 16:55
Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости" 13:50
Студия Marvel уволила актера за спойлер к сериалу "Ванда/Вижн" 13:18
Эван Рэйчел Вуд подала заявление на жену Мэрилина Мэнсона 12:28
⧣ США
Фото: youtube.com
Певица Энн Фини умерла от коронавируса 12:11
Мишель Родригес сыграет в экранизации игры "Подземелья и драконы" 12:04
Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands 10:33
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 08.02.2021
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 08.02.2021
Доминик Перселл уходит из "Легенд завтрашнего дня" 08.02.2021
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Trailer
Опубликован трейлер "Клариссы" - сериала-продолжения "Молчания ягнят" 08.02.2021
Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу" 05.02.2021
У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры 05.02.2021