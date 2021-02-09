"Ход королевы" может получить второй сезон

Молодая американская актриса Аня Тейлор-Джой, недавно впервые в своей карьере номинированная на "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров, не исключила продления мини-сериала "Ход королевы" на второй сезон.

По словам актрисы, изначально продолжение не предполагалось и никем не обсуждалось, однако проект оказался настолько успешен, что исключать такую возможность не стоит, и отметила, что "в Голливуде никогда не говорят никогда".

В интервью Deadline Тейлор-Джой рассказала, что ей было бы интересно посмотреть на дальнейшее развитие героини, особенно в роли матери: "Теперь, когда она трезвая и куда больше знает о демонах, которые тянут ее вниз".

Экранизация романа "Ход королевы" Уолтера Тевиса о гениальной шахматистке стала самым популярным сериалом Netflix, набрав 62 млн просмотров в течение 28 дней после релиза.