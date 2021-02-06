Названы претенденты на премию Американской гильдии киноактеров

Американская гильдия киноактеров объявила претендентов на свою ежегодную премию SAG Awards, которая пройдет вот уже в 27-й раз.

Больше всего номинаций (по три) получили фильмы "Пятеро одной крови", "Суд над чикагской семеркой", "Минари" и "Ма Рэйни: Мать блюза". Среди телевизионных проектов лидируют "Корона" и "Шиттс Крик" (по пять номинаций).

Абсолютным лидером и первым в истории премии актером, получившим четыре номинации, стал скоропостижно скончавшийся в 2020 году Чедвик Боузман.

Среди телепроектов вниманием гильдии отмечены "Озарк", "Ход королевы", а также обделенные номинациями "Золотого глобуса" сериалы "Я могу уничтожить тебя" и "Бриджертоны". Лауреаты будут объявлены утром 5 апреля.

Представляем вашему вниманию список основных номинаций:

Кино

"Лучший актерский ансамбль"

"Пятеро одной крови"

"Ма Рэйни: Мать блюза"

"Минари"

"Одна ночь в Майами"

"Суд над чикагской семеркой"

"Лучшая мужская роль"

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рэйни: Мать блюза")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдман ("Манк")

Стивен Ян ("Минари")

"Лучшая женская роль"

Эми Адамс ("Деревенская элегия")

Вайола Дэвис ("Ма Рэйни: Мать блюза")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

"Лучшая мужская роль второго плана"

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Чедвик Боузман ("Пятеро одной крови")

Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия")

Джаред Лето ("Дьявол в деталях")

Лесли Одом-мл. ("Одна ночь в Майами")

"Лучшая женская роль второго плана"

Мария Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Деревенская элегия")

Оливия Колман ("Отец")

Юн Е Чжон ("Минари")

Хелена Зенгель ("Новости со всех концов света")

Телевидение

"Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале"

"Бриджертоны"

"Корона"

"Лучше звоните Солу"

"Озарк"

"Страна Лавкрафта"

"Лучшая женская роль в драматическом сериале"

Джиллиан Андерсон ("Корона")

Оливия Колман ("Корона")

Эмма Коррин ("Корона")

Лора Линни ("Озарк")

Джулия Гарнер ("Озарк")

"Лучшая мужская роль в драматическом сериале"

Стерлинг К. Браун ("Это мы")

Джейсон Бейтман ("Озарк")

Джон О'Коннор ("Корона")

Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу")

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")

"Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале"

"Мертв для меня"

"Бортпроводница"

"Великая"

"Шиттс Крик"

"Тед Лассо"

"Лучшая женская роль в комедийном сериале"

Кристина Эпплгейт ("Мертв для меня")

Линда Карделлини ("Мертв для меня")

Кейли Куоко ("Бортпроводница")

Энни Мерфи ("Шиттс Крик")

Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик")

"Лучшая мужская роль в комедийном сериале"

Николас Холт ("Великая")

Дэн Леви ("Шиттс Крик")

Юджин Леви ("Шиттс Крик")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Рами Юссеф ("Рами")

"Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале"

Кейт Бланшетт ("Миссис Америка")

Микаэла Коэл ("Я могу уничтожить тебя")

Николь Кидман ("Отыграть назад")

Керри Вашингтон ("И повсюду тлеют пожары")

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

"Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале"

Билл Кэмп ("Ход королевы")

Давид Диггс ("Гамильтон")

Хью Грант ("Отыграть назад")

Итан Хоук ("Птица доброго Господа")

Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")

С более подробным списком можно ознакомиться на официальном сайте гильдии.

Ранее своих номинантов назвала Гильдия сценаристов.