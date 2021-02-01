Новости

Бывший шоураннер "Доктора Кто" предложил актера на роль нового Доктора 14:24
Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 13:12
Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии 12:22
В США застрелен 34-летний рэпер Kardone, кузен Бейонсе 12:11
Ольга Бузова госпитализирована 12:07

Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны"

Новости
    01.02.2021, 14:35
Текст:   Юлия Авакова

Джиллиан Андерсон, мастерски воплотившая в четвертом сезоне "Короны" (The Crown) роль Маргарет Тэтчер, выложила в своем аккаунте в Instagram фотографии со съемок сериала, на которых присутствует Оливия Колман, сыгравшая роль королевы Елизаветы II.

Публикация была приурочена ко дню рождения коллеги, и снимки были сопровождены поздравительной надписью.

Напомним также, что в грядущих сезонах роль Елизаветы II сыграет Имельда Стонтон, принцессой Маргарет станет Лесли Мэнвилл, а принцессой Дианой - Элизабет Дебики, которая сменит Эмму Коррин.

Новости

Составлен список "50 лучших вестернов всех времен" 11:45
"Идиотская цепь случайностей": врач Началовой назвал причину ее смерти 11:21
Вышел трейлер хоррора с сыном Стивена Спилберга "Нектар" 11:06
Фото: в Театре им. Вахтангова проходит прощание с Василием Лановым 10:29
⧣ США
Фото: iStock
Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют супругов в сериале Apple 31.01.2021
В Сеть "слили" название четвертой "Матрицы" 31.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Объявлен актерский состав спин-оффа "Викингов" 30.01.2021
Продолжение "Люпена" выйдет в этом году 30.01.2021
Вышел тизер пятого эпизода сериала "Ванда/Вижн" 30.01.2021
⧣ фото
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими шоу "Орел и решка" 26.01.2021
В Сеть попали новые фото со съемок третьей части "Человека-паука" 18.01.2021
Лив Тайлер рассказала, как тяжело переболела коронавирусом в праздники 17.01.2021