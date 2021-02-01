Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны"

Джиллиан Андерсон, мастерски воплотившая в четвертом сезоне "Короны" (The Crown) роль Маргарет Тэтчер, выложила в своем аккаунте в Instagram фотографии со съемок сериала, на которых присутствует Оливия Колман, сыгравшая роль королевы Елизаветы II.

Публикация была приурочена ко дню рождения коллеги, и снимки были сопровождены поздравительной надписью.

Напомним также, что в грядущих сезонах роль Елизаветы II сыграет Имельда Стонтон, принцессой Маргарет станет Лесли Мэнвилл, а принцессой Дианой - Элизабет Дебики, которая сменит Эмму Коррин.