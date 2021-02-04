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Американские сценаристы назвали номинантов своей премии

Новости
    04.02.2021, 14:02
Текст:   Козьма Лоханкин

Гильдия сценаристов США назвала номинантов своей премии - Writers Guild Awards. Победителей назовут 21 марта.

Фото: www.kinopoisk.ru
Зак Снайдер показал новый кадр с Бэтменом из "Лиги справедливости"

На звание лучшего драматического сериала претендуют следующие: "Лучше звоните Солу", "Пацаны", "Корона", "Мандалорец" и "Озарк".

В комедийном жанре номинанты такие: "Умерь свой энтузиазм", "Великая", "4лен", "Тед Лассо" и "Чем мы заняты в тени".

В категории "Лучший новый сериал" посоревнуются эти шоу: "Великая", "Тед Лассо", "Дэйв", "Бортпроводница" и "Страна Лавкрафта".

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Номинация "Лучший оригинальный сценарий": "Грязный Джон", "Голливуд", "Миссис Америка", "Безопасность", "Дядя Фрэнк".

"Лучший адаптированный сценарий": "Безупречный", "Облака", "Птицы доброго господа", "И повсюду тлеют пожары", "Ход королевы".

В категориях, отведённых для отдельных эпизодов в драме лидирует "Лучше звоните Солу" (три номинации). Четыре номинации в категории "Лучший эпизод мультсериала" получили "Симпсоны", которые посоревнуются с сериями "Коня БоДжека" и "Закусочной Боба".

Полный список номинантов - на сайте премии.

Напомним, накануне своих номинантов объявил "Золотой глобус".

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