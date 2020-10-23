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Вышел трейлер вестерна с Томом Хэнксом "Новости со всех концов света"

Новости
    23.10.2020, 15:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Universal Pictures показала трейлер своего драматического вестерна "Новости с всех концов света" (News of the World) - видео размещено на YouTube-канале студии.

64-летний дважды лауреат "Оскара" играет здесь ветерана Гражданской войны в США и вдовца, капитана Джефферсона Кайла Кидда, который спустя пять лет после окончания противостояния Севера и Юга зарабатывает тем, что колесит по стране и читает неграмотным фермерам и горожанам последние новости из газет.

Однажды капитана нанимают отвезти к родственникам десятилетнюю дичащуюся сироту (Хелен Зингель), шесть лет жившую в индейском племени и соответствующе воспитанную. В пути капитан начинает испытывать к ребенку отеческие чувства. Параллельно преодолевая многочисленные тернии. В частности - в лице щетинистых разбойников.

Режиссер и соавтор сценария - четырежды лауреат Берлинского МКФ Пол Гринграсс (серия про Джейсона Борна).

В других ролях: Элизабет Марвел ("Железная хватка", "Фарго"), Рэй Маккиннон ("Невидимая сторона", "Ford против Ferrari"), Мэр Уиннингхэм ("Тёрнер и Хуч"),

Нил Сэндилэндс ("Доктор Хаус"), Чаквуди Ивуджи ("Доктор Кто"), Томас Мерфи ("Настоящий детектив").

Российская премьера - 7 января.

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