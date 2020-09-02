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Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России

Новости
    02.09.2020, 19:22
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На официальном YouTube-канале онлайн-сервиса more tv опубликован русский тизер четвёртого сезона "Фарго". Ничего, собственно, нового в этом тизере, кроме русской озвучки, нет, но это не главное.

Фото: kinopoisk.ru
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Главное - мы теперь знаем две вещи. Первая - где четвёртый сезон "Фарго" будут у нас показывать. Вторая - когда. На указанном сервисе и "одновременно со всем миром". Премьера то есть - 28 сентября.

По сюжету, напомним, который разворачивается в 1950-х в городе Канзас-сити, боссы враждующих мафиозных группировок - итальянской и афроамериканской - обмениваются сыновьями, чтобы прекратить враждовать. Что явно должно будет привести далее к самым невероятным последствиям.

В главной роли - Крис Рок. В остальных ролях - тоже известные люди: Джейсон Шварцман ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт"), Бен Уишоу ("Парфюмер", "Девушка из Дании", "Мэри Поппинс возвращается"), Джесси Бакли ("Табу", "Чернобыль"), Сальваторе Эспозито ("Гоморра"), Джереми Харрис ("Легион", "Отжиг"), Гаэтано Бруно ("Горбачев"), Франческо Аквароли ("Догмэн", "Субура"), Тимоти Олифант ("Дэдвуд", "Диета из Санта-Клариты").

Шоураннер - Ной Хоули, кто же ещё.

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