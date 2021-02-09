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09.02.2021 15:00
Рубрика: Легковые авто

Каким будет кроссовер Ford Mondeo: новые подробности

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoexpress.co.uk Фото: www.autoexpress.co.uk
Фото: www.autoexpress.co.uk

Не секрет, что Ford перетряхивает модельную линейку в связи со смещением интереса покупателей в сторону кроссоверов и внедорожников. В результате этого Mondeo в нынешнем виде попал под нож и будет заменён новой моделью сегмента SUV.

Фото: www.mavericktruckclub.com
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Издание Auto Express на основании шпионских фото сделало рендерные изображения будущей новинки, которая может получить название Evos. Она должна будет удовлетворить не только потребность бывших владельцев автомобилей семейства Mondeo, но и тех, кто присматривался к B- и C-Max.

Кроссовер Mondeo/Evos создаётся на платформе C2, знакомой по Kuga и Focus. Она позволяет оснащать автомобиль как умеренными гибридными силовыми установками, так и подзаряжаемыми. Дизеля, скорее всего, у нового SUV американской марки не будет в связи с ужесточением экологических норм и нерентабельностью разработки новых моторов на тяжёлом виде топлива.

Можно предположить, что гибрид с 2.5-литровой "четвёркой" перекочует на Mondeo с Kuga, последний проезжает на электричестве примерно 50 км.

Недавно Ford объявил об инвестициях в развитие электрифицированных технологий более 11 миллиардов долларов, поэтому не исключено, что в будущем у Mondeo/Evos появится и версия без ДВС.

Премьера новинки может состояться до конца 2021 года, в продажу модель в США поступит в следующем году.

Фото: www.autoexpress.co.uk
#Ford