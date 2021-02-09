Каким будет кроссовер Ford Mondeo: новые подробности

Не секрет, что Ford перетряхивает модельную линейку в связи со смещением интереса покупателей в сторону кроссоверов и внедорожников. В результате этого Mondeo в нынешнем виде попал под нож и будет заменён новой моделью сегмента SUV.

Издание Auto Express на основании шпионских фото сделало рендерные изображения будущей новинки, которая может получить название Evos. Она должна будет удовлетворить не только потребность бывших владельцев автомобилей семейства Mondeo, но и тех, кто присматривался к B- и C-Max.

Кроссовер Mondeo/Evos создаётся на платформе C2, знакомой по Kuga и Focus. Она позволяет оснащать автомобиль как умеренными гибридными силовыми установками, так и подзаряжаемыми. Дизеля, скорее всего, у нового SUV американской марки не будет в связи с ужесточением экологических норм и нерентабельностью разработки новых моторов на тяжёлом виде топлива.

Можно предположить, что гибрид с 2.5-литровой "четвёркой" перекочует на Mondeo с Kuga, последний проезжает на электричестве примерно 50 км.

Недавно Ford объявил об инвестициях в развитие электрифицированных технологий более 11 миллиардов долларов, поэтому не исключено, что в будущем у Mondeo/Evos появится и версия без ДВС.

Премьера новинки может состояться до конца 2021 года, в продажу модель в США поступит в следующем году.