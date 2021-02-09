Кубок Первого канала по фигурному катанию станет регулярным

5-7 февраля в Москве прошел командный Кубок Первого канала по фигурному катанию. Планируется, что этот турнир, который собрал практически всех сильнейших спортсменов из России, станет регулярным. Об этом рассказала руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

"Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причем достаточно разнообразно. Нам кажется, что мы сделали правильный шаг в нужном направлении, теперь работаем дальше. Да, мы постараемся всех удивить еще раз. Безусловно, основная сложность будет связана с насыщенным календарем международных стартов в следующем сезоне, но мы искренне надеемся, что совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России найдем решение, которое будет максимально комфортно для спортсменов и актуально для болельщиков", - сказала она ТАСС.

По словам Черносвитовой, планируется, что детали соревнований будут совершенствоваться. И сами спортсмены принимают самое активное участие в этом.

"Вместе с федерацией фактически за три недели удалось спродюсировать настоящий праздник для всей страны и на зависть всему миру", - подчеркнула она.

В первом турнире принимали участие две команды, капитанами которых выступили Алина Загитова и Евгения Медведева. В упорной и яркой борьбе победила команда Загитовой со счетом 2634,95:2606,21 балла.