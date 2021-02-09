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09.02.2021 07:09
Рубрика: Общество

Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы

Текст: Алексей Иванов

Специалисты выделяют три основных симптома рака поджелудочной железы: боль в желудке, желтуха и снижение веса. Причем последний из них относится к числу "подозрительных", заявил в эфире телеканала "Россия-1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- Снижение веса - это всегда подозрительно, особенно у пожилого человека, - цитирует специалиста РИА Новости.

Среди менее очевидных признаков смертельного заболевания Мясников выделяет возникновение тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей, метастаз в пупке, а также проявления сахарного диабета.

Как уже писала "РГ", ранее и американские ученые назвали неожиданный диагноз "диабет" симптомом рака поджелудочной железы. По их данным, речь идет о случаях, когда люди в целом следят за своим питанием, не имеют лишнего веса и вредных привычек. Внезапный диабет может быть вызван именно онкологией.

Основными факторами риска возникновения рака поджелудочной железы Александр Мясников назвал курение, ожирение, недостаток физических нагрузок и витамина D, пародонтит.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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