МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях

Новости

Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра" 11:25
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 3554 пациента 11:23
Мишустин поручил представить идеи по использованию плавучих домов 11:22
В Москве заработал сервис по аренде культурных площадок 11:12
В Москве замечена птица, которую считали исчезнувшей 11:11
РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января 11:07
Хуснуллин раскрыл содержание программы развития Крыма до 2025 года 11:00
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту 10:49
Умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана Жан-Клод Каррьер 10:47
В МВД опровергли запрет передач арестованным за незаконные акции 10:33
Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands 10:33
Кубок Первого канала по фигурному катанию станет регулярным 10:31
Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам 10:28
CNN: Стратегические бомбардировщики США начнут летать из Норвегии 10:28
В Красноярском крае поймали двух мужчин, убивших ветерана в 2017 году 10:27
Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19 10:25
Видео: Жительница Кузбасса чудом спаслась от летевшей с крыши глыбы 10:15
Новым главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов 10:03
Катар намерен реализовать крупнейший в мире проект по производству СПГ 10:02
Twitter планирует ввести платную подписку 09:48
Появилось фото японской подлодки после столкновения с балкером 09:46
СК завершил расследование дела против бывшего ректора владивостокского вуза 09:42
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" сводится с орбиты 09:41
С начала года лисиц видели уже на 6 природных территориях Москвы 09:37
ВТБ: В январе господдержка на треть обеспечила рост автокредитов 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 11:21
Рубрика: Власть

МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях

Текст: Алексей Чуриков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предоставила исчерпывающие доказательства участия дипломатов Евросоюза в незаконных акциях на территории РФ. Об этом она заявила в эфире "Вести FM".

Комментируя высылку из России трех дипломатов Евросоюза (из посольства Германии в Москве и консульств Польши и Швеции в Санкт-Петербурге), Захарова отметила, что факты нарушения ими Венской конвенции на лицо. "Мы предоставили весь пакет доказательств, они, по-моему, уже облетели весь мир, участия западных дипломатов в соответствующих акциях", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По итогам незаконных акций в спецприемники направлены 972 человека

Захарова также обратила внимание на тот факт, что подобные "прогулки" во время незаконных акций являются частью комплекса антироссийской деятельности стран Запада. "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого. Дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны. Это не просто прогулка за хлебом, молоком или кефиром, это не просто изучение страны пребывания, это часть спланированной акции, которую мы видим на разных уровнях", - подчеркнула дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия В мире Европа Польша В мире Европа Швеция Правительство МИД Митинги и шествия

Главное сегодня

Мишустин увеличил резерв средств на зарплаты врачам
Прокуратура проверит зарплаты ученых СО РАН после жалобы президенту
Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V"
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V"
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса