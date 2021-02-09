МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях

Комментируя высылку из России трех дипломатов Евросоюза (из посольства Германии в Москве и консульств Польши и Швеции в Санкт-Петербурге), Захарова отметила, что факты нарушения ими Венской конвенции на лицо. "Мы предоставили весь пакет доказательств, они, по-моему, уже облетели весь мир, участия западных дипломатов в соответствующих акциях", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также обратила внимание на тот факт, что подобные "прогулки" во время незаконных акций являются частью комплекса антироссийской деятельности стран Запада. "Многие аналитики, журналисты, публицисты говорят о том, что "ну подумаешь, они ходили, может быть, это не комильфо, может быть, действительно так не надо было делать, но, в общем-то, что здесь такого. Дело в том, что это надо рассматривать не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны. Это не просто прогулка за хлебом, молоком или кефиром, это не просто изучение страны пребывания, это часть спланированной акции, которую мы видим на разных уровнях", - подчеркнула дипломат.