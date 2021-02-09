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09.02.2021 19:55
Рубрика: Спорт

Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта

Текст: Максим Домчев
В США назвали причину крушения вертолета, в котором погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант.

Национальный совет по безопасности на транспорте США по итогам расследования установил, что вертолет легенды НБА Коби Брайанта потерпел крушение из-за пространственной дезориентации пилота.

СМИ: Пилот вертолета Брайанта предотвратил гибель людей на земле

Трагедия произошла в Калифорнии 26 января 2020 года и унесла жизни Брайанта, его дочери Джанны, а также еще семи человек.

Как сообщает AP со ссылкой на итоги расследования, пилот Ара Зобаян допустил нарушение государственных стандартов полетов, пролетев сквозь облака. С учетом того, что пилот летел по правилам визуального полета, он должен был постоянно видеть направление полета. Незадолго до выхода из облаков вертолет наклонился в сторону и врезался в один из холмов.

Техническое состояние вертолета не вызвало вопросов. Пилот не употреблял ни алкоголь, ни наркотики.

Коби Брайант выиграл пять титулов чемпиона НБА, дважды становился победителем Олимпиады. Он завершил карьеру в 2016 году.

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