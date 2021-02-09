Новый Renault Duster: чем он не угодил европейцам

Что уже известно о новом Renault Duster

На данный момент известно, что Renault Duster, которые уже выпускаются на столичном заводе "Renault Россия", получат минимальные внешние отличия от европейских и ближневосточных аналогов.

Как и родственные модели Kaptur и Arkana, модернизированный SUV базируется на архитектуре Global Access.

Соответственно, линейка моторов схожа с этими "соплатформенниками". А именно - начальные версии получат 1,6-литировый бензиновый "атмосферник" мощностью 114 л.с., работающий в связке с 5-ступенчатой механикой, старшие - бензиновым турбомотор объемом 1,3 л, мощностью 150 л.с, сочетающийся с 6-ступенчатой механикой или вариатором. 2-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 143 л.с. и 4-ступенчатый "автомат" таким образом ушли в историю.

Кроме того, со временем новинка получит 1,5-литровый турбодизель Renault K9K мощностью 109 л.с., который будет сочетаться с "механикой". Альтернативой переднему приводу станет подключаемый полный.

Отзывы о европейском Dacia Duster

Фото: media.group.renault.com

Продажи Dacia Duster второго поколения стартовали в Европе в начале 2018 года. Важный факт - "европеец" базируется на новой модельной платформе CMF. В то время как Renault Duster для России построен на архитектуре Global Access (по сути - серьезно модернизированной платформе B0 предшественника).

Начальный бензиновый мотор в Европе - это 1-литровый 101-сильный бензиновый агрегат. На ступень выше расположился бензиновый 1,2-литровый двигатель на 130 "лошадок". Есть также 1,6-литровый 115-сильный мотор, работающий как на бензине, так и на метане, и 1,5-литровый 115-сильный турбодизель. В топе же предлагается 1,3-литровый 150-сильный бензиновый двигатель, знакомый у нас по Kaptur и Arkana.

Как выглядит

Фото: media.group.renault.com

Об экстерьере нового Duster европейцы пишут, что SUV явно прибавил во внешней привлекательности и статусности, но бюджетных черт полностью не изжил.

Особенно хвалят кроссовер за более эффективную оптику со светодиодными ДХО, стильную радиаторную решетку и 17-дюймовые колесные диски, которые предлагаются за доплату. В то же время европейские эксперты и водители сетуют на то, что новичок сохранил внешние дверные ручки-мыльницы, которые выглядят бюджетно и не удобны для хвата.

Отделка, считают европейцы, стала лучше, чем у предшественника, но пластик остался по преимуществу грубоватым, бюджетный дух никуда не делся. Кнопки подогрева руля так и не появилось, как розеток или портов USB на заднем ряду - за эти особенности машины для Европы также удостаиваются критики. Тем не менее, в целом модели отдают должное за то, что она улучшила общий уровень воспринимаемого качества, расширила оснащение и при этом сохранила привлекательный ценник.

Эргономика

Фото: media.group.renault.com

Отмечаются изменения в посадке водителя. Прежде всего, комплимента удостаиваются сиденья с большим числом регулировок, более выраженной боковой поддержкой и настройкой поясничного упора.

К тому же сиденья теперь чуть иначе установлены. Отмечается, что посадка стала по умолчанию чуть более низкой и легковой. Передний подлокотник хвалят за то, что он есть и ругают за отсутствие встроенного бокса. Отмечается также, что работа системы вентиляции стала более эффективной за счет в том числе и увеличения числа и изменения конфигурации дефлекторов.

В то же время "француза" хвалят за новое рулевое управление с электроусилителем, подарившее модели регулировки как по высоте, так и вылету (прежде не было). Отмечается, что центральная консоль теперь повернута к водителю, что улучшило эргономику и упростило управление. Центральный дисплей, смонтированный выше, чем прежде, хвалят за информативность и ругают за не самую четкую графику. Похвалы удостаивается также блок климат-контроля, выделенный старшим комплектациям модели.

Обзор

Фото: media.group.renault.com

Поскольку линия остекления у новинки проходит выше, чем прежде, есть жалобы на незначительно ухудшившийся боковой обзор со всех рядов. В то же время, поскольку передние стойки нового Duster смещены примерно на 100 мм вперед, обзор вперед улучшился, и в салоне усилилось ощущение простора. За это новый Duster, соответственно, активно хвалят.

Практичность

Фото: media.group.renault.com

Отмечаются также дополнительные запасы пространства на "галерке", и возможность, не стесняя друг друга, ездить впятером, и багажный отсек объемом до 445 л. Джиперы хвалят Dacia Duster также за хорошую геометрическую проходимость и мощный защитный обвес.

Электроника

Фото: media.group.renault.com

Новый набор электронных "фишек" - еще один повод для комплимента со стороны западных пользователей. Хвалят в частности ранее недоступную систему бесключевого доступа, цифровое радио, мультимедиа с 7-дюймовым экраном, внятной картинкой с камеры заднего вида с несколькими ракурсами, навигационный софт, работу круиз-контроля и системы контроля мертвых зон.

Как едет

Фото: media.group.renault.com

О машине с начальным 1-литровым бензиновым мотором на 101 л.с. пользователи пишут, что ей остро не хватает динамики и не рекомендуют такой Duster к покупке. Об остальных Duster (кроме версии с топовым 150-сильным мотором) владельцы говорят, что динамики достаточно для города, но недостаточно для трассы. В то же время топовый 150-сильный вариант вызывает практически у всех полный восторг.

Настройки подвески многие владельцы и автожурналисты сочли излишне мягкими. Отличается, что ходовая отлично отфильтровывает дорожные неровности, но машина грешит вертикальной и боковой раскачкой. Тем не менее большинство авторов отчетов хвалит Dacia Duster за достойную управляемость и высокую проходимость на проселке.

Много очков Dacia Duster набрал также за внедорожный потенциал и в частности систему помощи при спуске и работу 6-ступенчатой "механики" (предлагается для версий с полным приводом) с ультракороткой первой передачей, имитирующей работу "понижайки".

Полноприводные версии хвалят также за азартную по меркам класса управляемость. Как и у предшественника, такие SUV сохранили заднюю "многорычажку" в то время, как и у предшественника версии 4х2 идут с задней торсионной балкой.

Относительно модернизированного дизельного агрегата владельцы и автожурналисты пишут, что он стал экономичнее, а также, что именно версия на солярке является самой оптимальной по соотношению цена-качество и в то же время самой практичной.

Отмечаются также улучшения в шумоизоляции. При движении по шоссе, так и на "оффроуде" Duster в целом стал тише. Тем не менее, дозу критики все же получили начальные бензиновые версии кроссовера за излишнюю шумность при работе на высоких оборотах.

Отмечаются также навязчивые аэродинамические шумы на высоких скоростях. А дизель критикуют за вибронагруженность. Наконец, критике подвергается также не самая выдающаяся экономичность бензиновых агрегатов (исключай топовый 150-сильный вариант), и трехзвездный рейтинг безопасности по методике EURONCAP.