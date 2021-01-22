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22.01.2021 10:23
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster начали отгружать российским дилерам

Текст: Валерий Карташов

"Российская газета" уже рассказывала о том, что выпуск серийных Renault Duster второго поколения на заводе "Renault Россия" должен стартовать с 22 января (предварительные сроки). Теперь в Сети появился снимок, на котором можно рассмотреть новый кроссовер.

Фото: Борис Захаров
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Известно, что несколько экземпляров модели доставили одному из московских дилеров французской марки для рекламной кампании. По неподтверждённым данным, продажи Renault Duster-2 начнутся в марте текущего года.

Премьера Renault Duster состоится в онлайн-формате уже 11 февраля. Тогда же станут известны дата старта продаж, цены и комплектации.

Впервые компания Renault раскрыла внешность нового Duster для России в конце 2020-го. "Российская газета" рассекретила и салон кроссовера.

Российская версия Renault Duster-2 идентична европейской, за исключением решётки радиатора. Автомобиль получил иное оформление передней и задней частей кузова. Интерьер почти полностью унифицирован с кросс-купе Arkana. Duster имеет оригинальные дверные карты, но на передней панели отсутствует декоративная накладка.

В моторной гамме модели ожидается появление бензинового двигателя Renault H5Ht объёмом 1,3 литра. 150-сильный турбомотор заменит 2,0-литровый "атмосферник" мощностью 143 л.с.

#Renault