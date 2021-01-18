Новый Renault Duster для России: известна дата премьеры

В декабре 2020 года компания Renault опубликовала фотографии нового Duster для России, который внешне практически полностью идентичен одноимённому кроссоверу Dacia. Теперь французы рассказали, когда состоится долгожданная презентация модели.

Презентация Renault Duster пройдёт в онлайн-формате 11 февраля 2021 года. Вероятно, на ней огласят сроки начала продаж, цены и комплектации - по сценарию с новыми Arkana и Kaptur.

Известно, что колёсная база модели увеличилась на 3 мм - до 2676 мм, габаритная длина увеличилась на 26 мм - до 4341 мм. Ширина и высота не изменились: 1 804 и 1 682 мм (с рейлингами) соответственно.

"Российская газета" рассказывала, какой будет моторная гамма нового Duster: в неё войдёт в том числе 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 1.3 литра, который, предположительно заменит двухлитровый 143-сильный "атмосферник".

Также "РГ" публиковала фото салона нового Renault Duster.