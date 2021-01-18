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18.01.2021 16:55
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster для России: известна дата премьеры

Текст: Константин Руссов

В декабре 2020 года компания Renault опубликовала фотографии нового Duster для России, который внешне практически полностью идентичен одноимённому кроссоверу Dacia. Теперь французы рассказали, когда состоится долгожданная презентация модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Презентация Renault Duster пройдёт в онлайн-формате 11 февраля 2021 года. Вероятно, на ней огласят сроки начала продаж, цены и комплектации - по сценарию с новыми Arkana и Kaptur.

Известно, что колёсная база модели увеличилась на 3 мм - до 2676 мм, габаритная длина увеличилась на 26 мм - до 4341 мм. Ширина и высота не изменились: 1 804 и 1 682 мм (с рейлингами) соответственно.

"Российская газета" рассказывала, какой будет моторная гамма нового Duster: в неё войдёт в том числе 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 1.3 литра, который, предположительно заменит двухлитровый 143-сильный "атмосферник".

Также "РГ" публиковала фото салона нового Renault Duster.

#Renault