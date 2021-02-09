Обновленный Mitsubishi Pajero Sport для России: известны сроки появления

Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport появится в России в мае. Об этом представители японской марки рассказали во время пресс-конференции, которая была приурочена к подведению итогов продаж в 2020 году.

Что касается премьеры модели, то она состоится 2 марта. Тогда же компания должна раскрыть и прайс-листы.

Впервые модернизированный внедорожник продемонстрировали в 2019 году.

Перспективный Pajero Sport отличает дизайн экстерьера в стиле L200 с оригинальной решёткой радиатора, а также с многоярусной головной оптикой и крупной бамперной группой.

Сегодня цены на Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения начинаются от 2 616 000 рублей и заканчиваются на отметке 3 506 000 рублей. Автомобиль предлагается с 209-сильным V6 объёмом 3,0 литра и 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л. с. Коробки - 6-ступенчатая "механика" или 8-ступенчатый "автомат". Аналогичные силовые агрегаты получит и обновлённый вариант модели.

Кстати говоря, в апреле начнутся продажи рестайлингового Mitsubishi Eclipse Cross. Стоимость компактного кроссовера составит от 2 379 000 до 2 719 000 рублей.